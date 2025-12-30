Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Звезда «Зенита» признался, что его прошлое новогоднее желание не сбылось

Игрок «Зенита» Глушенков: в прошлом году новогоднее желание не сбылось
Футбольный клуб «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признался, что его прошлое новогоднее желание не сбылось, передает «Матч ТВ».

«Загадываю ли желание? Стараюсь это делать. Причем сосредотачиваюсь на одном желании, чтобы не распыляться. Правда, в прошлом году не сбылось. Надо подумать, что загадать в этом», — сказал Глушенков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел 15 матчей, забив восемь мячей.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набрав 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от «быков» всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее РПЛ объявила даты проведения Зимнего Кубка — 2026.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535471_rnd_1",
    "video_id": "record::1c6dcb28-0085-493e-a349-a1cba7293015"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+