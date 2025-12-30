Как правильно носить тяжелые пакеты для новогоднего стола, чтобы не повредить спину

Увесистые сумки – это непривычная нагрузка и стресс для организма, а также риск обострения проблем со здоровьем. Чтобы не допустить проблем со спиной, важно соблюдать баланс и не нести тяжелые пакеты в одной руке или через плечо, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«В разгар подготовки к новогодним праздникам мы часто переоцениваем свои силы и пытаемся носить слишком тяжелые сумки с продуктами или подарками. Однако неумеренность в поднятии тяжестей может обернуться растяжениями, болью в спине и суставах. Простой пример: полученная в прошлом травма ноги способна провоцировать сжатие межпозвонковых дисков с формированием протрузии. Ношение тяжестей может запросто спровоцировать переход этой протрузии в грыжу с возникновением острой боли. То же самое касается заболеваний суставов. Например, из-за сильной нагрузки может обостриться артроз плечевого сустава», — объяснил доктор.

Основное правило: следить за балансом. Ни в коем случае нельзя носить пакеты в одной руке или на плече. Когда вы переносите тяжести на одной стороне, то мышцы с другой стороны тела начинают сильнее напрягаться и сжимать позвоночник. Это может спровоцировать проблемы в шейном отделе или пояснице, а также вызвать острые боли.

«Вес по лучше распределять по обеим рукам, а в идеале – пользоваться рюкзаком. Лучше выбирать эргономичные модели – не слишком глубокие, с достаточно плотной спинкой и широкими ремнями. Значение имеет и то, как вы носите рюкзак. Он должен располагаться вплотную к спине.Эти рекомендации касаются не только тех, кто испытывает проблемы со здоровьем. «Пробежка» от магазина до дома с тяжелыми пакетами может спровоцировать обострение и у внешне вполне здорового человека. При этом не стоит забывать, что «безопасный» вес таких – история индивидуальная. Кому-то тяжело поднять и один килограмм, а кто-то может без последствий нести две сумки по 10 килограммов. Все зависит от степени тренированности, состояния организма и от того, как давно вы посещали остеопата», — заключил доктор.

