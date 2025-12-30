Размер шрифта
Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта в Харьковской области

Белоусов поздравил 15-й гвардейский мотострелковый полк со взятием Богуславки
РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

По словам Белоусова, благодаря профессиональным и решительным действиям бойцов полка «противник понес существенные потери и не добился своих целей». Он отметил, что воины-гвардейцы показали «пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом».

30 декабря Минобороны РФ сообщило, что российская группировка войск «Днепр» освободила населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области, а группировка войск «Запад» установила контроль над населенным пунктом Богуславка в Харьковской области.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что важнейшими фронтовым событием 2025 года стало взятие под контроль Красноармейска, Северска и Гуляйполя.

Ранее российские военные взяли под контроль Свято-Покровское в ДНР.

