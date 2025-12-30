Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Москве заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Разина на два месяца
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории», — сказала судья.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

В конце ноября в силовых структурах сообщили, что Разин скрывается от следствия по делу о мошенничестве с чужими средствами в США.

Ранее бывший водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533737_rnd_3",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+