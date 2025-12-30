Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории», — сказала судья.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

В конце ноября в силовых структурах сообщили, что Разин скрывается от следствия по делу о мошенничестве с чужими средствами в США.

Ранее бывший водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве.