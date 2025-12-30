Сырский назвал главную задачу ВСУ

Главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на текущем этапе является увеличение количества дронов-перехватчиков и радиолокационных станций (РЛС). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Telegram-канал «Новини Live».

«Наша ключевая задача на данном этапе — усиление направления БПЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных и радиолокационных станций», — сказал он.

По его словам, система противовоздушной обороны Украины постоянно модернизируется с учетом того, как меняется тактика российских войск.

29 декабря Сырский заявил, что ситуация на фронте для украинской армии сейчас «действительно сложная, как и в прошлом году». Он пожелал гражданам Украины «выдержки и понимания» и отметил, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир».

28 октября Зеленский заявил, что российские ударные беспилотники стали более опасными, чем баллистические ракеты. По его словам, баллистические ракеты можно сбивать «по крайней мере там, где у нас стоит Patriot». В отношении большого числа БПЛА приходится «применять все», объяснил украинский лидер. Он уточнил, что речь идет об использовании перехватчиков, истребителей F-16, а также вертолетов. При этом ситуация зависит от погодных условий, отметил политик.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.