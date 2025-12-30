В Белоруссии «Орешник» заступил на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что в республике состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, которое оснащено ракетным комплексом «Орешник».

После завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг Ракетных войск стратегического назначения РФ.

В сообщении Минобороны отмечается, что все специалисты, которые будут работать с комплексом «Орешник», перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

До этого начальник генерального штаба вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко заявил, что в Белоруссии определили районы боевого патрулирования ракетного комплекса «Орешник».

На Западе в свою очередь сообщили, что Россия, предположительно, разместила гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе в восточной части Белоруссии.

Речь идет об объекте «Кричев-6» в Могилевской области, расположенном в пяти километрах от границы с Россией. База находится примерно в 180 километрах от Украины и около 400 километрах от границ Литвы и Польши. На снимках зафиксировано ускоренное строительство сооружений, характерных для стратегической ракетной базы.

Ранее военный эксперт рассказал о возможностях «Орешника» уничтожать центры принятия решений.