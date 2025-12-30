Путин уволил с должности прокурора Ленобласти

Президент России Владимир Путин указом уволил с должности прокурора Ленобласти Сергея Жуковского спустя три года работы. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание 47news.

Указ был подписан главой государства 29 декабря. Причина его увольнения неизвестна.

Жуковский вступил на пост 17 февраля 2022 года. Мужчине 41 год. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Бывший прокурор начал свою карьеру с должности помощника прокурора Выборгского района Петербурга. В 2017-2022 годах был заместителем городского прокурора.

До этого Путин снял Алексея Филатова с должности начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

В августе текущего года глава государства упразднил Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству. Вместо них было образовано Управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

