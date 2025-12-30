Стало известно о помощи таджикских спецслужб в деле о теракте в «Крокусе»

РИА: Москва работает со спецслужбами Таджикистана по делу о теракте в Крокусе

Душанбе оказывает оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом РИА Новости сообщил источник в спецслужбах Таджикистана.

Как уточнили агентству в МВД республики, по данному вопросу с Москвой работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили поджог. По информации Следственного комитета, пострадали 609 человек, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести. Ответственность за атаку взяло на себя афганское отделение «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» (также признана террористической и запрещена в России).

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, процесс проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 19 человек. Из них 13 обвиняют непосредственно в терроризме, остальных — в содействии террористической деятельности.

Ранее фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест.