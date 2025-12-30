Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Стало известно о помощи таджикских спецслужб в деле о теракте в «Крокусе»

РИА: Москва работает со спецслужбами Таджикистана по делу о теракте в Крокусе
Алексей Майшев/РИА Новости

Душанбе оказывает оперативную помощь следственным органам России по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом РИА Новости сообщил источник в спецслужбах Таджикистана.

Как уточнили агентству в МВД республики, по данному вопросу с Москвой работают только спецслужбы, так как речь идет о теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала и устроили поджог. По информации Следственного комитета, пострадали 609 человек, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести. Ответственность за атаку взяло на себя афганское отделение «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан» (также признана террористической и запрещена в России).

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, процесс проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 19 человек. Из них 13 обвиняют непосредственно в терроризме, остальных — в содействии террористической деятельности.

Ранее фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535603_rnd_3",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+