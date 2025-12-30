Президент Литвы пожаловался на «аппетиты» России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «аппетиты» России на переговорах о мире слишком велики. Его слова приводит LRT.

Он отметил, что видит «крайне ограниченную реакцию» Кремля на мирные усилия президента США Дональда Трампа, что не позволяет ему быть оптимистом. По его словам, у Вашингтона есть рычаги влияния, однако «аппетиты» Москвы сейчас несопоставимы.

«Они могут привести к ситуации, когда для одной из сторон эти условия будут просто неприемлемыми: либо, если условия будут благоприятными для России, это будет неприемлемо для Украины, либо наоборот. Поэтому я пока осторожно, даже достаточно осторожно смотрю на развязку этого возможного процесса», — сказал Науседа.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна по итогам переговоров президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвал «усилить давление» на Россию, чтобы заставить ее серьезно относиться к мирному урегулированию. Министр утверждает, что пока Россия не покажет готовности к переговорам, международному сообществу следует сосредоточиться на поддержке Украины и усилении давления на Москву.

Ранее Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет».