Новости. Общество

Житель Запорожской области передавал Украине координаты для ударов рядом со своим домом

Суд приговорил жителя Запорожской области к колонии за шпионаж в пользу Украины
Shutterstock

Запорожский областной суд приговорил жителя региона к колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом суд сообщил в Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина 1964 года рождения в 2022-2023 годах передавал своему знакомому, служившему в Вооруженных силах Украины (ВСУ), информацию о местах дислокации личного состава и техники российской армии в Запорожской области, в том числе в непосредственной близости от его дома в Васильевском районе. Данная информация могла использоваться для нанесения ударов, отметили в суде.

«Запорожский областной суд признал П. виновным в совершении преступления предусмотренное ст. 276 УК РФ — передача, собирание сведений для использования их против безопасности РФ, то есть шпионаж, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

25 декабря в Харьковской области инициировали уголовное дело по статье о шпионаже в отношении жителя региона, который передавал украинским спецслужбам данные о лояльных России жителях Волчанска. Согласно данным администрации, фигурант ранее оказывал содействие ВГА в распределении гуманитарной помощи в городе, но затем установил связь со Службой безопасности Украины.

Ранее ФСБ показала кадры задержания подозреваемой в шпионаже жительницы Донецка.

