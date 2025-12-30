Квартира президента Украины Владимира Зеленского с золотыми унитазами не станет целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости заявив глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«То, что Зеленский там кричит, что это будет его резиденция — вряд ли. Там есть другие объекты, которые более чувствительные, чем квартира с золотыми унитазами господина Зеленского. Мы их потом заберем и переплавим, а бить будем туда, где больнее всего», — сказал депутат.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщили в министерстве обороны РФ, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

Российский лидер рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее в США допустили срыв мирных переговоров из-за «самонадеянных» требований Зеленского.