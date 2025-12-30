Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В ГД пообещали переплавить «золотые унитазы» Зеленского после удара по резиденции Путина

Картаполов: квартира Зеленского с золотыми унитазами не станет целью ВС России
Annegret Hilse/Reuters

Квартира президента Украины Владимира Зеленского с золотыми унитазами не станет целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости заявив глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«То, что Зеленский там кричит, что это будет его резиденция — вряд ли. Там есть другие объекты, которые более чувствительные, чем квартира с золотыми унитазами господина Зеленского. Мы их потом заберем и переплавим, а бить будем туда, где больнее всего», — сказал депутат.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщили в министерстве обороны РФ, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

Российский лидер рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее в США допустили срыв мирных переговоров из-за «самонадеянных» требований Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535789_rnd_2",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+