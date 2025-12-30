В Приднестровье назвали число проживающих в республике беженцев с Украины

МВД: Приднестровье въехали более 486 тысяч беженцев с Украины с 2022 года

Более 486 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с начала российской специальной военной операции в стране в феврале 2022 года. Об этом сообщил пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), передает РИА Новости.

Отмечается, что более 459 200 человек зарегистрировались в ПМР, 2190 человек воспользовались центрами для беженцев.

В настоящее время в пункте временного проживания «Солнечный» находится 59 постояльцев с Украины, из них 13 детей, учебные заведения посещают 422 несовершеннолетних, детские сады — 162 ребенка.

По данным властей ПМР, большая часть приехавших в республику украинских беженцев направилась в дальнейшем в страны Европейского союза.

До этого сообщалось, что недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. согласно данным опросов, 45% поляков выступают против приема беженцев с Украины в страну.

Ранее Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев.