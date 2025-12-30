Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Безбилетник плеснул горячим напитком в лицо пассажирке московского метро и попал на видео

В Москве безбилетник плеснул горячим напитком в лицо пассажирке метро 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27535399_rnd_2",
    "video_id": "record::b79dadda-e9b6-48e6-a40f-f5fbcffb8572"
}

В Москве 38-летний мужчина плеснул горячий напиток в лицо женщине, которая не дала ему проникнуть в метро «зайцем». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в вестибюле станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Гость столицы попытался пройти в метро бесплатно, следуя за одной из пассажирок. Однако женщина сделала ему замечание, на что безбилетник отреагировал агрессивно и выплеснул ей в лицо содержимое стакана с горячим напитком — этот момент попал на видео.

В результате пострадавшей потребовалась помощь медиков. Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении фигуранта составили административный протокол по части 2.1 статьи 10.9 Кодекса Москвы об административных правонарушениях за нарушение правил пользования метрополитеном.

Ранее в Москве повысили штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+