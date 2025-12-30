Безбилетник плеснул горячим напитком в лицо пассажирке московского метро и попал на видео

В Москве 38-летний мужчина плеснул горячий напиток в лицо женщине, которая не дала ему проникнуть в метро «зайцем». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в вестибюле станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Гость столицы попытался пройти в метро бесплатно, следуя за одной из пассажирок. Однако женщина сделала ему замечание, на что безбилетник отреагировал агрессивно и выплеснул ей в лицо содержимое стакана с горячим напитком — этот момент попал на видео.

В результате пострадавшей потребовалась помощь медиков. Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении фигуранта составили административный протокол по части 2.1 статьи 10.9 Кодекса Москвы об административных правонарушениях за нарушение правил пользования метрополитеном.

Ранее в Москве повысили штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте.