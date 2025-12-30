В России предположили, откуда атаковали резиденцию Путина

Беспилотники ВСУ, атаковавшие резиденцию президента России Владимира Путина, могли быть запущены из Финляндии или Прибалтики. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог Евгений Минченко.

Он предположил, что страны Евросоюза и Великобритания причастны к атаке на резиденцию российского лидера, как и ко многим другим действиям Украины, связанным с ударами вглубь страны.

«Откуда были запущены эти дроны и не использовалась ли, например, для их запуска территория стран Балтии или Финляндии? Я думаю, что этот аспект имеет смысл изучить. Говоря о реакции Дональда Трампа, надо отметить, что отношения США и Евросоюза сейчас не в лучшей стадии, но все равно вряд ли они как-то глобально побьют горшки из-за этого», — заявил Минченко.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.