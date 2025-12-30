Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В России предположили, откуда атаковали резиденцию Путина

Политолог Минченко: резиденцию Путина могли атаковать из Финляндии или Балтии
Evgeniy Maloletka/AP

Беспилотники ВСУ, атаковавшие резиденцию президента России Владимира Путина, могли быть запущены из Финляндии или Прибалтики. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог Евгений Минченко.

Он предположил, что страны Евросоюза и Великобритания причастны к атаке на резиденцию российского лидера, как и ко многим другим действиям Украины, связанным с ударами вглубь страны.

«Откуда были запущены эти дроны и не использовалась ли, например, для их запуска территория стран Балтии или Финляндии? Я думаю, что этот аспект имеет смысл изучить. Говоря о реакции Дональда Трампа, надо отметить, что отношения США и Евросоюза сейчас не в лучшей стадии, но все равно вряд ли они как-то глобально побьют горшки из-за этого», — заявил Минченко.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535657_rnd_6",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+