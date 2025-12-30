Юрист рассказал, может ли суд смягчить наказание для беременной Лерчек

Беременную блогершу Лерчек госпитализировали второй раз за неделю – ей провели операции на почки, сообщили СМИ. Руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, может ли суд счесть эти факторы основанием для смягчения наказания.

«Лерчек рассказывала журналистам после заседания в Гагаринском суде Москвы, что роды у нее намечены на март. Таким образом, если она успеет родить до вынесения приговора по уголовному делу, и несмотря на то, что второе преступление относится к категории тяжких, суд может отсрочить ей реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. При этом через 10 лет она будет освобождена от отбывания реального наказания, так как истечет срок давности обвинительного приговора суда», — сказал он.

Хаминский отметил, что смягчение наказания – не обязанность суда, а его право.

«Так, например, блогера Блиновскую приговорили к реальному сроку лишения свободы несмотря на то, что у нее есть несовершеннолетние дети. Сославшись на то, что у детей есть отец и бабушка, которые могут осуществлять воспитание детей на период отбывания наказания матерью», — сказал он.

Юрист напомнил, что на блогершу Лерчек завели уголовное дело в 2023 году в связи с неуплатой налогов. Тогда следствие установило, что Валерия Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную схему налогообложения – превысив лимит доходов, она не платила НДС и НДФЛ, отметил Хаминский. Ее экс-супругу Артему Чекалину предъявили обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

