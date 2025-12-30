В России нашли объяснение атаке ВСУ на резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина является попыткой саботировать мирный процесс, однако украинский лидер Владимир Зеленский мог быть не в курсе происходящего. Такое мнение «Ленте.ру» высказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, атаку совершили с целью «испортить процесс», который президент США Дональд Трамп считает «мирным». Вероятно, о предстоящей атаке в известность не ставили даже Зеленского, потому что, когда принимаются столь серьезные решения, «представителей «колониальных администраций» в известность можно не ставить», указал эксперт.

При этом он подчеркнул, что с украинского лидера нельзя снимать ответственности. Нельзя вести дела с человеком, который не контролирует своих подчиненных, указал политолог. Ответ на атаку по резиденции Путина «обязательно последует», сказал Дудчак.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предположили, откуда атаковали резиденцию Путина.