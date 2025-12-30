Размер шрифта
В России нашли объяснение атаке ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Дудчак объяснил атаку на резиденцию Путина саботажем мирного процесса
Reuters

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина является попыткой саботировать мирный процесс, однако украинский лидер Владимир Зеленский мог быть не в курсе происходящего. Такое мнение «Ленте.ру» высказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, атаку совершили с целью «испортить процесс», который президент США Дональд Трамп считает «мирным». Вероятно, о предстоящей атаке в известность не ставили даже Зеленского, потому что, когда принимаются столь серьезные решения, «представителей «колониальных администраций» в известность можно не ставить», указал эксперт.

При этом он подчеркнул, что с украинского лидера нельзя снимать ответственности. Нельзя вести дела с человеком, который не контролирует своих подчиненных, указал политолог. Ответ на атаку по резиденции Путина «обязательно последует», сказал Дудчак.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предположили, откуда атаковали резиденцию Путина.

