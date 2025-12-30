Размер шрифта
Немцы начали массово раздеваться и заговорили на русском ради россиянок

Немецкий блогер mikee.mej заявил, что любит русских
mikee.mej/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немецкий блогер и модель mikee.mej опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик под хит Татьяны Куртуковой «Матушка».

mikee.mej показал обнаженный торс и станцевал под песню Куртуковой. Блогер подписал видео сообщением на русском языке. Он заявил, что любит русских. Девушки написали восторженные сообщения в комментариях. Россиянки прозвали модель «Мишей».

«Он еще и написал «я люблю русских». Мы точно знаем, в чей камень это огород. Надо уже реалити-шоу делать, интересно, как они это между собой решают», — отметила пользовательница сети.

mikee.mej — не первый немецкий блогер, вызвавший интерес у россиянок. К примеру, Dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) получил популярность после того, как станцевал полуобнаженным под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки прозвали модель «Семой».

Позже блогер t.x.prince снял ролик под хит Татьяны Куртуковой «Матушка». Россиянки прозвали «нового Филяя» Наггетсом из-за его имени. Блогера зовут Янник (Jannick). Его имя написано необычным шрифтом, из-за которого слово похоже на «Наггетс».

Ранее россиянки призвали немецкого блогера раздеться.

