Ирландия ужесточила карантин по коронавирусу, объявил премьер-министр страны Михол Мартин. Об этом пишет ТАСС.

24 декабря в Ирландии закончился период «праздничных послабений», когда граждане могли перемещаться по стране, встречаться с родственниками и друзьями. Тогда закрылись рестораны и бары, салоны красоты, парикмахерские, а также было ограничено движение поездов.

Глава кабмина сообщил, что такие ограничения будут действовать до 31 января из-за распространения британского штамма коронавируса.

«Научные исследования пока продолжаются, но уже очевидно, что эта разновидность вируса распространяется намного быстрее. Мы видим, что не оправдываются даже наши самые пессимистические прогнозы», — сказал Мартин.

В Ирландии коронавирусом заразились 90 157, выздоровели 23 364, скончались 2 226 человек.

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