В Адене рядом с дворцом нового правительства прогремел взрыв

В йеменском городе Аден рядом дворцом Маашик, куда переехали члены нового правительства после атаки на аэропорт, прогремел взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев и местные СМИ.

«В Адене рядом с президентским дворцом, куда недавно был переведен новый кабинет министров после атаки в аэропорту, раздался громкий взрыв», — говорится в сообщении.

О пострадавших и причинах взрыва не сообщается.

Ранее власти Йемена заявили, что повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) обстреляли ракетами аэропорта Адена. Тем не менее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что движение непричастно к нападению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: в результате взрывов в аэропорту Йемена погибли пять человек

— В сети появилось видео последствий взрывов в аэропорту Йемена

— Число умерших при обстреле аэропорта в Йемене выросло до 13