ВЦИОМ выяснил, какие подарки хотят получить россияне от Деда Мороза

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок на Новый год.

На первом месте в этом году оказалось пожелание здоровья себе, родственникам и всем людям в целом (29%).

Также хорошим подарком опрошенные назвали завершение пандемии, отмену ограничений и вакцину от коронавируса (11%). Повышение уровня жизни, пенсии и мира во всем мире загадали бы по 8%.

Еще 7% попросили бы материального благополучия, а 6% — достойную работу и карьерный рост.

Опрос проводился 26 декабря среди 1600 совершеннолетних респондентов.

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