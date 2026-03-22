Россиянка считала, что ее коллега по работе ничего не делает и устроила слежку

На Алтае женщина устроила слежку за коллегой по работе
На Алтае завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Солонешенского района, которая подозревается в незаконной слежке за коллегой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, женщина была недовольна работой коллеги и считала, что она ничего не делает. Чтобы доказать это начальству, она проникла в ее кабинет и положила на шкаф включенный диктофон. Устройство вело запись круглые сутки, в результате чего на пленку попали не только рабочие, но и личные разговоры.

Диктофон обнаружил другой сотрудник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Татарстане женщину оштрафовали за слежку за бывшим мужем. Женщина купила специальное устройство с дистанционным управлением и функцией записи звука. Через мобильный интернет она регулярно прослушивала разговоры в салоне машины бывшего супруга и отслеживала его передвижения, получая конфиденциальную информацию без его ведома. В суде она признала вину и объяснила действия ревностью.

Ранее мужчина следил за бывшей с помощью дрона и довел до психического расстройства.

 
