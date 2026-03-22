В израильском Араде выросло число пострадавших при ракетном обстреле

Al Jazeera: число пострадавших при ударе по Араду выросло до 88 человек

Количество пострадавших в результате атаки на город Арад на юге Израиля превысило 80 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, сославшись на пресс-службу скорой помощи еврейского государства.

«По меньшей мере 88 человек получили ранения», — отмечается в материале.

В нем уточняется, что 10 человек получили серьезные травмы. Еще у 19 жителей диагностировали ранения средней степени тяжести.

Населенный пункт Арад подвергся атаке в ночь на 22 марта. По городу был нанесен ракетный удар. Местные СМИ утверждают, что выпущенная Вооруженными силами Ирана ракета попала в жилой квартал. Изначально пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о порядка 30 пострадавших.

21 марта иранские военные ударили по израильскому городу Димона, где расположен ключевой ядерный объект еврейского государства. В результате произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Ранения получили почти полсотни человек. Армия обороны Израиля заявила, что выпущенная ВС Ирана ракета была обнаружена до удара и по ней отработали системы противовоздушной обороны. Однако перехватить ракету не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали атаку на город Димона.