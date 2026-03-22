Пенсионер из Курска, не испугавшийся взрыва БПЛА, стал звездой соцсетей

В Курске на видео попал пенсионер, который невозмутимо прошел мимо упавшего БПЛА

В сети появилось видео с пенсионером из Курска, который не испугался близкого падения украинского БПЛА на машину и продолжил путь. Кадры с камеры наружного наблюдения опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

На записи можно увидеть пожилого мужчину с авоськой, который идет между двух зданий. В какой-то момент по автомобилю ударяет беспилотник, и происходит взрыв. Однако пенсионер даже не вздрогнул: он лишь на мгновение остановился, посмотрел на облако серого дыма, исходящее от машины, и продолжил свой путь спокойным шагом.

Поведение жителя Курска удивило пользователей интернета. За короткое время видеозапись набрала более 300 тысяч просмотров, под роликом оставлены десятки комментариев. Люди в сети выражают восхищение спокойствием пенсионера и шутят про успокоительные.

«Какие успокоительные он пьет?» — пошутил один из комментаторов.

«Спокойствие вошло в чат», — написал другой.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что инцидент с падением вражеского БПЛА произошел в Железнодорожном районе Курска. В результате оказались повреждены три автомобиля. Кроме того, произошел пожар в частном доме. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.