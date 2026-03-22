Врач рассказал, как улучшить сон за две недели без лекарств

Врач Козырев: снижение температуры в спальне до 20°C улучшает сон за две недели

Для быстрого улучшения качества сна важен не только четкий режим дня и отказ от гаджетов вечером, но и поддержание температуры воздуха в спальне в пределах 20-21°C. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Козырев, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

По словам эксперта, принципиальную роль играет соблюдение режима и продолжительность сна. Желательно ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Наиболее благоприятным временем для отхода ко сну считается период между 22:00 и 23:00, что связано с ритмом выработки гормонов.

«Оптимальная продолжительность сна — восемь-девять часов, хотя пожилым людям может требоваться меньше времени для полноценного отдыха. Дневной сон, особенно во второй половине дня, не рекомендован, поскольку он может нарушить естественный ритм ночного сна», – рассказал Козырев в беседе с «Газетой.Ru».

Обстановка в спальне также играет существенную роль. В список главных условий для качественного сна входят не только тишина и полная темнота, но и подходящая температура воздуха. Оптимальное значение составляет от 20 до 21 градуса — такая температура не провоцирует потоотделение и не побуждает организм расходовать ресурсы на обогрев тела.

«Рекомендуется заблаговременно прекратить значительную зрительную, психоэмоциональную и физическую нагрузку. Не стоит перед сном смотреть телевизор, использовать смартфоны и выполнять физические упражнения. Для расслабления подойдет комфортный теплый душ, однако слишком горячая или холодная вода могут нарушить сон», – уточнил Козырев.

По словам медика, при соблюдении этих правил улучшение качества сна становится заметным уже через две недели. В 70-80% случаев такой подход помогает решить проблемы со сном без применения медикаментов. Если же трудности сохраняются, рекомендуется обратиться к специалисту.

