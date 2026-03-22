Над базой США с ядерными бомбардировщиками несколько ночей летали БПЛА

Independent: неизвестные дроны устроили налет на базу в США с ядерными B-52

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) устроили налет на одну из ключевых баз Соединенных Штатов, на которой размещены стратегические ядерные бомбардировщики B-52. Об этом сообщила газета The Independent.

Речь идет о базе Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. По информации издания, несколько ночей подряд над объектом летали дроны. На этом фоне командованию пришлось ввести режим изоляции, а также приостановить работу взлетно-посадочных полос.

В Вооруженных силах США считают, что беспилотники могли быть запущены для сбора разведывательных данных или проверки систем обороны. Однако точные цели полетов на данный момент не установлены. Неизвестным остается и то, кто организовал налет БПЛА.

21 марта иранские военнослужащие нанесли удар по американской базе Виктория в столице Ирака. Объект подвергся атаке с применением беспилотников. Как сообщило агентство Fars, после прилета на базе произошел крупный пожар.

В тот же день была атакована британо-американская база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Журналисты агентства Mehr написали, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении объекта.

Ранее иранские военные заявили об успешной атаке на базу США в ОАЭ.