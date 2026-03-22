Теннисист Рублев вылетел с престижного турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами, США.

В матче второго круга турнира он проиграл представителю Чили Алехандро Табило. Встреча, которая длилась 2 часа 9 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Рублев сделал 15 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. На счету чилийца 12 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми..

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.