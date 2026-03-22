Хоккеист Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Латйнинг» Никита Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 22 марта «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон Ойлерз» с результатом 5:2. Кучеров в этой встрече набрал два очка, записав на свой счет две заброшенные шайбы и две результативные передачи. Впервые в карьере хоккеист сумел оформить гол в НХЛ, когда его команда находилась в меньшинстве.

Теперь на счету Кучерова 118 очков (40+78). Российский хоккеист вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который за текущий регулярный чемпионат сумел набрать 116 баллов. Замыкает тройку сильнейших в этой гонке нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 114 баллов.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Александр Овечкин оценил игру «Вашингтона» в сезоне НХЛ.

 
