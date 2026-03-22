ТАСС: журналист из США Хелали подписал контракт и отправится в зону СВО

Американский журналист, правозащитник и член Коммунистической партии США Кристофер Хелали рассказал ТАСС, что подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО).

«Да, я подписал контракт», — сказал Хелали на церемонии прощания с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым, не выжившим при выполнении задач на СВО.

Хелали был лично знаком с Николаевым и назвал его настоящим патриотом, который боролся за «лучший мир».

«Он относился ко мне как к брату несмотря на то, что он был таким выдающимся человеком <…> на которого я равнялся. Поэтому для меня очень важно быть здесь», —заявил журналист.

Летом прошлого года другой гражданин США, переехавший в Московскую область, решил отправиться добровольцем на СВО, чтобы доказать, что достоин того, чтобы стать россиянином. В Соединенных Штатах мужчина работал на заводе в штате Техас. Он объяснил, что ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и падение уровня культуры, поэтому они решили переехать в Россию.

Ранее сообщалось, что сын замглавы ЦРУ воевал на Украине за русских.