Врач перечислил основные травмы, которые люди получают на батутах

С приходом тепла многие ставят у себя во дворах батуты. Однако, как рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Александр Григорьев, часто такое развлечение заканчивается переломами верхних и нижних конечностей, в том числе переломами бедра, а также травмами головы различной степени тяжести.

«По статистике, значительно большее количество и более тяжелые травмы регистрируются при использовании домашних батутов, особенно крупных моделей, позволяющих выполнять высокие прыжки. В результате происходят переломы верхних и нижних конечностей, в том числе чрезмыщелковые переломы бедра (это переломы, при которых повреждаются и внутренний, и наружный мыщелки бедренной кости. Линия перелома затрагивает суставную поверхность бедренной кости, поэтому такой перелом называют внутрисуставным), а также травмы головы различной степени тяжести», — объяснил доктор.

Основные причины повышенной травмоопасности домашних батутов: отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых, необорудованная зона вокруг батута (отсутствие защитных матов, сеток и мягких покрытий) и выпадение детей за пределы батута.

«В батутных центрах уровень травматизма существенно ниже при условии строгого соблюдения правил безопасности и наличия квалифицированного контроля. Травмы в таких учреждениях чаще всего связаны с нарушением техники безопасности, например, при одновременном нахождении нескольких человек на одном батуте. Тем не менее батутная активность остается потенциально травмоопасным видом досуга независимо от места проведения», — заметил врач.

