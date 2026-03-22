Украинский дрон ударил по автомобилю в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при атаке ВСУ на автомобиль в Шебекино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один мирный житель получил ранения. У мужчины диагностировали травму глаза и минно-взрывную травму.

«В медицинском учреждении ему была оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации пострадавший отказался», — отметил губернатор.

Он добавил, что само транспортное средство также оказалось повреждено.

21 марта ВСУ нанесли удар по социальному объекту в селе Смородино, расположенном в Грайворонском округе Белгородской области. Здание оказалось разрушено, также повреждения получил объект торговли. Гладков рассказал, что четыре женщины получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одну женщину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу с множественными осколочными ранениями.

В тот же день атаке беспилотника подверглось предприятие в селе Грузское в Борисовском округе Белгородской области. Из-за действий ВСУ пострадал мужчина — его госпитализировали с проникающим осколочным ранением грудной клетки.

Ранее два человека получили ранения при атаке дрона на село в Белгородской области.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
