Юрист объяснил, почему группе «Иванушки International» придется сменить название

Группа «Иванушки International» может столкнуться с необходимостью изменить название для работы в России. Об этом РИА Новости сообщил патентный поверенный и адвокат Владислав Рябов.

Он пояснил, что в стране зарегистрирован товарный знак «Иванушки» на русском языке, тогда как слово International в него не входит. В связи с вступившими с 1 марта 2026 года ограничениями на использование иностранных слов на вывесках и в других формах информации эти нормы распространяются и на группу.

По словам юриста, коллективу следует убрать англоязычный элемент из названия, чтобы избежать возможных санкций. При этом он отметил, что правообладатель может подать новую заявку на товарный знак с полным названием и после регистрации использовать его.

Солист группы Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование, называл коллектив народным.

О том, что слово «International» («международный») в названии группы будет зачеркнуто, заявлял продюсер группы Игорь Матвиенко. Он также предложил вместо ограничений на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

Ранее на певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы».

 
