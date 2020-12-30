Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах

Российский президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, журналистам запрещается проводить агитацию за или против целей публичного мероприятия, организовывать или проводить его, организовывать сбор пожертвований и подписей, а также участвовать в обсуждении и принятии решений.

Кроме того, журналистам запрещено использовать различную символику и другие средства «публичного выражения мнения», средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Вид и описание отличительного знака будет устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

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