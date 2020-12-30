СМИ: причастных к смерти афроамериканки Тейлор полицейских уволят

В США двое полицейских, причастные к гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, будут уволены. Об этом пишет газета New York Times.

Согласно сообщению, адвокаты полицейских Майлза Косгроува и Джошуа Джейнса заявили, что их подзащитные получили уведомления об увольнении.

Ранее к ответственности был привлечен только детектив Бретт Хэнкисон, который был уволен, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

13 марта трое полицейских ворвались в квартиру Тейлор, где, по их мнению, могли храниться наркотики. Друг женщины вступил в перестрелку с сотрудниками правопорядка, в ходе которой спящая женщина была убита. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону были выдвинуты обвинения по трем пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.