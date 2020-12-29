Путин подписал закон о восстановлении вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За органами государственной власти субъектов России органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам».

Такие учреждения будут создаваться в соответствии с соглашениями о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

По мнению законодателей, средняя цена за ночь в вытрезвителе будет составлять полторы тысячи рублей, но она будет меняться в зависимости от региона.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

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