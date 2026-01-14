Глава ЕК сообщила, что российские активы заморожены перманентно

Российские активы, замороженные в странах Евросоюза, еще могут быть использованы для поддержки Украины, предложение остается в силе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины остается в силе и страны ЕС в любой момент могут пойти этим путем», — сказала она, подчеркнув, что ЕК не планирует размораживать активы РФ даже после завершения конфликта.

Они заморожены перманентно. Они могут быть разморожены только если за это проголосует квалифицированное большинство стран ЕС, добавила Ляйен.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее журналист заявил, что Орбан перетянул на свою сторону семь стран в вопросе конфискации активов РФ.