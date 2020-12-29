Песков рассказал, как в Кремле относятся к возвращению Навального в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле смотрят на возвращение Алексея Навального в Россию после лечения в Германии.

«Любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну. Ни для кого ограничений нет», — прокомментировал Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков считает, что Навальный страдает маниями преследования и величия

— Обнародован отчет клиники Charite о лечении Навального

— ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком вместо условного