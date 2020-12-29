Названы основные причины техногенных аварий в России в 2020 году

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала основные причины техногенных аварий в России в 2020 году, передает РИА «Новости».

Главными причинами таких аварий в уходящем году стали износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены, рассказала Радионова.

По ее словам, значительная часть проверенного оборудования отработала два и более нормативных срока службы. При этом выявлено, что вместо принятия решения о замене аварийного оборудования предприятия продлевают срок его службы.

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