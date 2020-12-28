В ВОЗ убеждены, что мутация коронавируса продолжится

Коронавирус будет мутировать дальше, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом пишет ТАСС.

«Мутация продолжится. Мутация — это естественный процесс», — сказал она.

По словам эксперта, это не сказывается на вирусе, но мировому сообществу нужно изучать эти вариации.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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