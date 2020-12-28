Роспотребнадзор не предписывает отказ от выступления Деда Мороза и Снегурочки для детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о правилах Роспотребнадзора, разработанных на период новогодних праздников. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

Она отметила, что требования ведомства не содержат запрет на посещение детей Снегурочкой и Дедом Морозом.

При этом вице-премьер призвала приезжающих актеров соблюдать нормы социальной дистанции при вручении подарков.

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