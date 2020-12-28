Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Хакасии

Минувшей ночью в жилом доме, расположенном на территории крестьянско-фермерского хозяйства рядом с хакасским городом Сорск, произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как рассказали в ведомстве, площадь пожара составляла 50 кв. м. На месте пожара огнеборцы нашли три тела.

Личности погибших устанавливаются. Следственные органы выясняют причину пожара и обстоятельства гибели.

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