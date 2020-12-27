В Белоруссии сообщили о выходе на плато по COVID-19

Белоруссия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, считает главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Его слова приводит «БелТА».

«Конечно, рано об этом говорить, но, я думаю, что мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости», – заявил Тарасенко.

Он подчеркнул, что после праздников в Белоруссии может начаться постепенное снижение уровня заболеваемости.

При этом главный санитарный врач добавил, что в стране сохраняются антикоронавирусные рекомендации минздрава, в числе которых масочный режим, соблюдение социальной дистанции, а также минимизация контактов и посещения общественных мест.

За все время пандемии в Белоруссии выявлено около185 тысяч случаев COVID-19, из них более 1,3 тысячи — с летальным исходом.

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