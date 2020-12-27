Ураган «Белла» с ветрами больше 100 км/ч обрушился на Бельгию и Францию

Ураган «Белла», накрывший накануне британские острова, достиг Бельгии. Об этом пишет «Интерфакс».

Порывы ветра в различных частях страны, в том числе и в Брюсселе, достигают 80-100 км/ч. На побережье скорость ветра доходит до 120 км/ч.

В Бельгии объявлена «оранжевая» степень погодной опасности. В Брюсселе из-за ветра закрыты для посещения парки и лесные зоны.

Также ураган пришел на территорию Франции. На северо-западе страны уже были отмечены сильные ветры, к вечеру воскресенья их ожидают на юго-западе и северо-востоке страны. На Ла-Манше ветер местами достигает 130 км/ч.

Шторм пройдет практически по всему атлантическому побережью страны и достигнет Парижского региона.

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