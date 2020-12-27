Ресторану Balagan в Москве грозит миллионный штраф за вечеринку после полуночи
Клубу-ресторану Balagan грозит штраф до одного миллиона рублей за закрытую вечеринку после полуночи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергея Михайлова.
«В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено заведение Balagan, по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 16, в котором проходило закрытое мероприятие для своих», — рассказал Михайлов.
Заведение продолжало работу после полуночи, там нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция.
За выявленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае заражения посетителей коронавирусом штраф будет достигать одного миллиона руб.
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