Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В 2020 году МЧС России отмечает 30-летие.

Глава государства поблагодарил спасателей за профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, а также за участие в борьбе с коронавирусом.

Эту службу выбирают и несут с честью «люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество», отметил Путин.