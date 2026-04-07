В Саудовской Аравии в результате удара произошел пожар на крупнейшем НПЗ

Пожар начался на НПЗ в саудовском Эль-Джубайле после ракетного удара Ирана

В саудовском городе Эль-Джубайль на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, причиной которого стал удар со стороны Ирана. Об этом пишет агентство Tasnim.

Как отмечается, для нападения были использованы баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило падение обломков ракет в непосредственной близости от энергетической инфраструктуры и заявило о проведении оценки причиненного ущерба.

По данным издания, Эль-Джубайль, расположенный на побережье Персидского залива, является мировым центром нефтехимии и обеспечивает значительную часть глобального производства (около 6–8%). Промышленная зона города занимает территорию свыше тысячи квадратных километров.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял ряд ответных мер, включая ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

