В России запатентовали сверхзвуковой пассажирский самолет

Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» запатентовал конструкцию перспективного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

Согласно документу, разработка направлена на создание воздушного судна, которые сможет летать на сверхзвуке при сниженной громкости звукового удара и уровне шума вблизи аэропортов.

«Задачей и техническим результатом изобретения является разработка аэродинамической компоновки сверхзвукового пассажирского самолета, обеспечивающей полет на крейсерском сверхзвуковом режиме полета с числом Маха, равном 1,7 с уровнем громкости звукового удара примерно 95 РLдБ, а также снижение уровня шума в районе аэропорта на взлетно-посадочных режимах по сравнению с уровнем шума классических осесимметричных сопел двигателей низкой степени двухконтурности», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что современным требованиям по шуму не соответствуют самолеты первого поколения, такие как Ту-144 и Concorde. У других проектов тоже ест недостатки.

