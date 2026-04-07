Сирийский лагерь для семей бывших боевиков ИГ объявили закрытой военной зоной

Reuters

Специальный лагерь Эль-Холь в сирийской провинции Хасеке, где содержатся семьи боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), и прилегающая к нему территория объявлены закрытой военной зоной. Об этом заявила администрация лагеря, чьи слова приводит телеканал As-Sumaria.

Согласно заявлению, проход или приближение к указанной зоне Эль-Холя теперь категорически запрещены для всех лиц, независимо от обстоятельств.

Администрация лагеря предупреждает, что любое нарушение данного запрета «будет преследоваться максимально строго, включая немедленный арест».

Причиной введения ограничений, как указано в заявлении, стало решение нового руководства Эль-Холя об усилении мер безопасности как внутри лагеря, так и на прилегающей территории. Это решение принято в связи с возросшей активностью радикальных вооруженных групп, базирующихся на территории Ирака, в регионе, прилегающем к сирийской провинции Хасеке.

Ранее более 20 тысяч заключенных ИГИЛ сбежали из лагеря Аль-Хол на северо-востоке Сирии.

 
