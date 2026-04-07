Иранский дрон атаковал базу США в Кувейте, ранены 15 военных

CBS News: 15 американцев были ранены в Кувейте во время иранской атаки

В результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте, произошедшей минувшей ночью, 15 американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

Большинство из пострадавших уже вернулись к своим обязанностям, сообщил один из информаторов.

По данным Центрального командования США, представленным 6 апреля, общее число американских военнослужащих, пострадавших в ходе операции в Иране, достигло 373 человек. При этом около 330 из них уже вернулись к службе, а состояние пяти оценивается как тяжелое.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял ряд ответных мер, включая ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии, ранив 12 американских солдат.