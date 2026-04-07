Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Иранский дрон атаковал базу США в Кувейте, ранены 15 военных

saeediex/Shutterstock

В результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте, произошедшей минувшей ночью, 15 американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

«15 американцев ранены в результате иранской атаки на авиабазу в Кувейте», — говорится в сообщении.

Большинство из пострадавших уже вернулись к своим обязанностям, сообщил один из информаторов.

По данным Центрального командования США, представленным 6 апреля, общее число американских военнослужащих, пострадавших в ходе операции в Иране, достигло 373 человек. При этом около 330 из них уже вернулись к службе, а состояние пяти оценивается как тяжелое.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял ряд ответных мер, включая ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии, ранив 12 американских солдат.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!