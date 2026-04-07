Во всех регионах Северного Кавказа введен режим опасности атаки БПЛА

Во всех регионах Северного Кавказа введен режим «опасность атаки БПЛА». Соответствующее уведомление распространило главное управление МЧС по республике Дагестан в своем Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.

«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — обратились к гражданам в министерстве.

В ночь на 7 апреля в Самарской области был введен план «Ковер», предусматривающий оперативное закрытие воздушного пространства на всех высотах. До этого самарский губернатор Вячеслав Федорищев заявил об угрозе подлета БПЛА в регионе.

Накануне в результате налета украинских беспилотников на Новороссийск 100 домов получили повреждения.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в Ленинградской области и Самарской области.