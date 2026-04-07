Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Отец Маска высказался о красоте россиян

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск в беседе с РИА Новости восхитился красотой россиян.

«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — сказал он.

По словам мужчины, граждане РФ отличаются высокими стандартами красоты, хорошо одеваются и в целом производят очень приятное впечатление внешним видом.

В апреле Эррол Маск заявил, что Вашингтон за последние годы пришел в упадок. Он отметил, что на фоне Москвы столица США сегодня выглядит «дешево» и неухоженно.

В этом же месяце Эррол Маск заявил, что в конфликте на Украине поддерживает Россию.

В сентябре прошлого года газета The New York Times написала, что Илон Маск уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Миллиардер прекратил общение с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
