Отец Маска высказался о красоте россиян

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск в беседе с РИА Новости восхитился красотой россиян.

«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — сказал он.

По словам мужчины, граждане РФ отличаются высокими стандартами красоты, хорошо одеваются и в целом производят очень приятное впечатление внешним видом.

В апреле Эррол Маск заявил, что Вашингтон за последние годы пришел в упадок. Он отметил, что на фоне Москвы столица США сегодня выглядит «дешево» и неухоженно.

В этом же месяце Эррол Маск заявил, что в конфликте на Украине поддерживает Россию.

В сентябре прошлого года газета The New York Times написала, что Илон Маск уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Миллиардер прекратил общение с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.